Удар по готелю у Харківській області: з-під завалів дістали тіло немовля, — ОВА (фото)

Хлопчику було лише два місяці, його мати госпіталізована з пораненням. За даними обласної адміністрації, ЗС РФ атакували готель зенітними керованими ракетами С-300.

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Вночі на 6 лютого ЗС РФ вдарили по селищу Золочів у Харківській області. Внаслідок атаки зруйнований готель, з-під завалів дістали двох жінок та чоловіка. Зранку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що загинула дитина.

З його слів, російські окупанти завдали двох ударів приблизно о 2:30. Внаслідок обстрілу загинув двомісячний хлопчик. Також отримали поранення три жінки, усі вони були шпиталізовані.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Згодом очільник ОВА уточнив, що тіло двомісячного хлопчика дістали рятувальники з-під завалів триповерхового готелю. Він народився 4 грудня 2023 року.

"Черговий терор проти цивільних", — підкреслив Синєгубов.

Чиновник проінформував, що постраждалим жінкам 21, 28 та 39 років. Вони були госпіталізовані з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, серед них є мати загиблого хлопчика.

"Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300", — додав голова ОВА.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, вдень 5 лютого ЗС РФ з захопленого лівого берега обстріляли Херсон. Загинули четверо осіб, двоє чоловіків згоріли у машині.

Ввечері 2 лютого російські війська вдарили по Полтавській області. Повідомлялося, що ворогу вдалося пошкодити заповнене зерносховище. Частина врожаю, що там зберігався, була втрачена.