Удар по гостинице в Харьковской области: из-под завалов достали тело младенца, — ОВА (фото)

Мальчику было всего два месяца, его мать госпитализирована с ранением. По данным областной администрации, ВС РФ атаковали отель зенитными управляемыми ракетами С-300.

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Ночью на 6 февраля ВС РФ ударили по поселку Золочев в Харьковской области. В результате атаки разрушен отель, из-под завалов достали двух женщин и мужчину. Утром глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что погиб ребенок.

По его словам, российские оккупанты нанесли два удара примерно в 2:30. В результате обстрела погиб двухмесячный мальчик. Также получили ранения три женщины, все они были госпитализированы.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Впоследствии глава ОВА уточнил, что тело двухмесячного мальчика достали спасатели из-под завалов трехэтажного отеля. Он родился 4 декабря 2023 года.

"Очередной террор против гражданских", — подчеркнул Синегубов.

Чиновник проинформировал, что пострадавшим женщинам 21, 28 и 39 лет. Они были госпитализированы со взрывными травмами и осколочными ранениями, среди них есть мать погибшего мальчика.

"Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300", — добавил глава ОВА.

Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, днем 5 февраля ВС РФ с захваченного левого берега обстреляли Херсон. Погибли четыре человека, двое мужчин сгорели в машине.

Вечером 2 февраля российские войска ударили по Полтавской области. Сообщалось, что врагу удалось повредить заполненное зернохранилище. Часть урожая, который там хранился, была потеряна.