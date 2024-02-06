Разрушен отель, есть пострадавшие: ВС РФ нанесли удар по Харьковской области (карта)
В Харьковской ОВА сообщили, что в результате удара ВС РФ по населенному пункту сильно пострадало здание трехэтажного отеля. Кроме того, из-под завалов вытащили двух женщин и мужчину.
Российские оккупанты нанесли удар по Золочеву Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов у себя в Telegram.
По его словам, в результате удара ВС РФ по населенному пункту сильно пострадало здание трехэтажного отеля. Кроме того, из-под завалов вытащили двух женщин и мужчину.
"Разрушен трехэтажный отель. Предварительно под завалами находится человек, спасены три человека: 2 женщины и мужчина. Также есть пожар фасада магазина. Ликвидация последствий ударов продолжается", — сообщил он.
Отметим, что ранее в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявляли воздушную тревогу.
А местный Telegram-канал "Харьков Life" сообщил о взрывах в области и пусках ракет из Белгородской области России.
Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, как летят российские "Кинжалы". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил: ракеты "Кинжал" не отличаются точностью, но из-за этого несут, вероятно, еще большую угрозу.
Кроме того, Игнат рассказал, как съемка работы ПВО помогает РФ. По его словам, все видеоролики с работой украинской ПВО, которые снимают Воздушные силы ВСУ, перед публикацией тщательно проверяются, а Украина должна показывать западным партнерам, как эффективно работает предоставленное ими оружие