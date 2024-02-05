В Минобороны напомнили, насколько опасно распространять данные о критической инфраструктуре (видео)

Как пояснили в ведомстве, любая обнародованная информация об обстрелах помогает военным РФ корректировать воздушные атаки и выяснять месторасположение украинских систем ПВО.

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Министерство обороны Украины 5 февраля в очередной раз обратилось к украинцам не распространять информацию о критической инфраструктуре страны. Об этом на официальном телеграм-канале ведомства размещено соответствующее сообщение.

В информации отмечается, что российские оккупанты, не имея значительных результатов на поле боя, постоянно атакуют ракетами и дронами критическую инфраструктуру Украины.

"Для достижения целей россияне активно ищут уязвимые места украинской системы ПВО, чтобы спланировать маршруты в обход", — говорится в заметке.

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Минобороны акцентируют внимание, что российские агрессоры мониторят информацию по социальным сетям, чатам, где украинцы часто непреднамеренно, но распространяют ценные сведения, которые впоследствии использует враг.

"Не становитесь помощником врага! Нигде не распространяйте информацию о состоянии объектов жизнеобеспечения населения или же по какой траектории движется ракета во время воздушной тревоги. Это помогает военным РФ корректировать воздушные атаки", — пояснили в Минобороны.

В ведомстве напоминают, что вскоре на сайте проекта Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций появится новое видео, в котором будут в очередной раз представлены правила информационной тишины.

Относительно роликов от военных

Все видеоролики с работой украинской ПВО, которые снимают Воздушные силы ВСУ, перед публикацией тщательно проверяются, а Украина должна показывать западным партнерам, как эффективно работает предоставленное ими оружие, говорит спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. При этом военный отмечает, что каждый кадр работы украинской ПВО может стать источником информации для врага.

Он также объяснил, как работает механизм обнаружения расположения систем противовоздушной обороны.

"С одной точки снимает один человек, с другой точки — другой человек, с третьей точки — третий человек. Это называется трехкоординатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка, скажем Patriot, и нанести повторный удар", — пояснил Игнат.

Правила соблюдения информационной тишины

Существуют следующие правила обращения с информацией во время войны:

не разглашать военную информацию (конфиденциальную или секретную). Избегайте разговоров о планах действий войск или их расположении, чтобы предотвратить попадание такой информации к нежелательным лицам. Избегайте дискуссий о военных событиях с коллегами, друзьями и знакомыми. Если вам задают вопросы на эти темы, лучше не отвечать на них. Уважайте друг друга и договоритесь не обсуждать ничего;

ограничить доступ к социальным сетям и интернет-форумам. Уменьшите количество постов и сообщений о военных планах и действиях (а по возможности — вообще не писать об этом). Избегайте обсуждения событий на публичных форумах, которые доступны широкой аудитории;

не звонить и не писать друзьям, родственникам или знакомым на передовую для запросов о военных действиях, если вы не являетесь частью операции. Избегайте также отправки сообщений членам семей военнослужащих с просьбой о подробной информации из-за собственного "любопытства";

соблюдать инструкции Минобороны и Генштаба по информационной тишине. Следует обратить внимание на то, что невыполнение таких инструкций может иметь последствия для безопасности военных;

не распространять слухи и сплетни. Неподтвержденная официальными источниками информация о действиях военных может создать дополнительные проблемы и усложнить выполнение задач.

Удары по энергообъектам — последние события

Российские войска две ночи подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей. Энергетики вводили аварийные отключения света.

Позже 3 февраля стало известно, что энергетики в Криворожском районе восстановили электроснабжение, которое было нарушено в результате российского обстрела. Однако оккупанты снова пытались атаковать криворожан ракетой, но Силы обороны ее сбили.

За день до этого в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго". А в конце января войска РФ обстреляли подстанцию в Днепропетровской области.

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Напомним, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник оценивает возможности украинской системы противовоздушной обороны перед непосредственными атаками. Применяются различные тактики ударов.

Ранее представитель Воздушных сил высказывался по поводу того, каждый ли раз в Украине объявляют воздушную тревогу, если ВКС РФ поднимают в небо свои истребители МиГ-31К.