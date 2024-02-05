ВС РФ обстреляли Херсон: в машине заживо сгорели люди (видео)

По информации председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, в результате попадания вражеских снарядов в городе возник пожар, загорелся автомобиль. Во время тушения спасатели обнаружили в салоне тела двух мужчин в возрасте 45 и 50 лет.

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В полдень 5 февраля российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Кроме того, из-за вражеского обстрела без света была часть микрорайона Остров. Об этом сообщили председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин и начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.

Из-за попадания вражеских снарядов в центре Херсона возник пожар. Загорелась машина. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне тела двух мужчин в возрасте 45 и 50 лет, заявил Мрочко.

По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина, которая во время вражеского удара находилась на улице. Кроме того, от артиллерийского удара пострадал 24-летний херсонец. Его со взрывной травмой доставили в больницу.

Впоследствии начальник Херсонской МВА сообщил о еще одном погибшем. Это 60-летний мужчина.

Также ночью российская армия ударила по Корабельному району Херсона. Оккупанты атаковали жилые кварталы. На местах попаданий возникли пожары. В части микрорайона Остров несколько часов не было света. Электроэнергию вернули после 11:00, сообщил Мрочко.

Кроме того, 4 февраля российские войска обстреляли один из соборов в центральной части Херсона. Повреждены фасад, окна, а также входные двери. По словам Прокудина, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на субботу 3 февраля Россия атаковала Кривой Рог. Дроны-камикадзе ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Местные власти ввели веерные отключения электричества.