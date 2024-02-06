"Найпопулярніші командири — в окопах": солдати ЗСУ висловилися про можливу відставку Залужного

За словами одного з бійців ЗСУ, якщо уряд хоче когось зняти з посади, зміни мають покращувати загальне становище на передовій, а не погіршувати.

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Командири підрозділів на передовій кажуть, що звільнення генерала Валерія Залужного саме зараз не буде доречним. Про це повідомляє Reuters.

"Найпопулярніші (командири) — це ті, які тут, і хто воює разом із хлопцями, хто сидить в окопах", — сказав 31-річний командир протитанкового підрозділу, який представився своїм позивним — "Тигр".

За його словами, командувач має забезпечити свіжі сили на заміну і більший запас дронів, чого і домагався Залужний.

Інший військовослужбовець сказав, що якщо уряд хоче когось зняти з посади, ці зміни мають покращити загальне становище на передовій, а не погіршити.

За даними грудневого соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, 72% українців поставилися б до звільнення Залужного негативно, і тільки 2% оцінили б це як позитивний крок.

У нещодавньому інтерв'ю італійській державній телекомпанії Rai News 24 Володимир Зеленський сказав, що "потрібне перезавантаження", оскільки він вибирає, хто найкраще міг би керувати різними секторами в Україні.

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував можливе рішення про відставку Залужного. За його словами, саме завдяки керівництву генерала багато українців тепер по-справжньому довіряють збройним силам.

The Associated Press, посилаючись на свої джерела повідомило, що минулого тижня Зеленський попросив Залужного подати у відставку, але той відмовився. Головком не коментував публічно цих повідомлень.

Розбіжності між Зеленським і Залужним могли виникнути й через те, що головнокомандувач заявив про необхідність мобілізувати 500 тисяч осіб.

Бійці на передовій не хочуть нести весь тягар війни

Українські захисники в Донецькій області, багато з яких пішли добровольцями й все ще воюють через два роки повномасштабної війни, заявили журналістам, що не хочуть нести на собі всі тяготи війни.

"Мобілізація необхідна, тому що у нас не вистачає людей, ворог має велику перевагу перед нами в кількості солдатів", — сказав солдат, на ім'я Ігор.

За оцінками "Тигра", 60-70% з початкового складу 59-ї бригади все ще служать, і заповнити всі вільні місця, які залишили вбиті й поранені, не вдається.

59-річний Микола сказав, що повернеться додому, коли йому виповниться 60 років, відповідно до чинних правил, і додав, що співчуває молодим солдатам, які не мають такої можливості.

"Усі мають розуміти, що вся Україна перебуває у стані війни, а не тільки ті, хто воює останні два роки", — сказав він.

Нагадаємо, що нардеп пояснив, як мобілізація засуджених може позначитися на призові в армію.

Також повідомлялося, що, за словами нардепа, додаткова мобілізація коштуватиме Україні понад 700 млрд грн.