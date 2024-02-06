"Самые популярные командиры — в окопах": солдаты ВСУ высказались о возможной отставке Залужного

По словам одного из бойцов ВСУ, если правительство хочет кого-то снять с должности, изменения должны улучшить общее положение на передовой, а не ухудшить.

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Командиры подразделений на передовой говорят, что увольнение генерала Валерия Залужного именно сейчас не будет уместным. Об этом сообщает Reuters.

"Самые популярные (командиры) — это те, которые здесь, и кто воюет вместе с ребятами, кто сидит в окопах", — сказал 31-летний командир противотанкового подразделения, представившийся своим позывным — "Тигр".

По его словам, командующий должен обеспечить свежие силы на замену и больший запас дронов, чего и добивался Залужный.

Другой военнослужащий сказал, что если правительство хочет кого-то снять с должности, эти изменения должны улучшить общее положение на передовой, а не ухудшать.

По данным декабрьского социологического опроса Киевского международного института социологии, 72% украинцев отнеслись бы к увольнению Залужного негативно, и только 2% оценили бы это как положительный шаг.

В недавнем интервью итальянской государственной телекомпании Rai News 24 Владимир Зеленский сказал, что "необходима перезагрузка", так как он выбирает, кто лучше всего мог бы руководить различными секторами в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал возможное решение об отставке Залужного. По его словам, именно благодаря руководству генерала многие украинцы теперь по-настоящему доверяют вооруженным силам.

The Associated Press, ссылаясь на свои источники сообщило, что на прошлой неделе Зеленский попросил Залужного подать в отставку, но тот отказался. Главком не комментировал публично эти сообщения.

Разногласия между Зеленским и Залужный могли возникнуть и из-за того, что главнокомандующий заявил о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек.

Бойцы на передовой не хотят нести все бремя войны

Украинские защитники в Донецкой области, многие из которых пошли добровольцами и все еще воюют спустя два года полномасштабной войны, заявили журналистам, что не хотят нести на себе все тяготы войны.

"Мобилизация необходима, потому что у нас не хватает людей, враг имеет большое преимущество перед нами в количестве солдат", — сказал солдат по имени Игорь.

По оценкам "Тигра", 60–70% из первоначального состава 59-й бригады все еще служат, и заполнить все свободные места, которые оставили убитые и раненые, не удается.

59-летний Николай сказал, что вернется домой, когда ему исполнится 60 лет, в соответствии с действующими правилами, и добавил, что сочувствует молодым солдатам, у которых нет такой возможности.

"Все должны понимать, что вся Украина находится в состоянии войны, а не только те, кто воюет последние два года", — сказал он.

Напомним, что нардеп объяснил, как мобилизация осужденных может сказаться на призыве в армию.

Также сообщалось, что, по словам нардепа, дополнительная мобилизация будет стоить Украине более 700 млрд грн.