У Польщі військовозобов'язані отримуватимуть повістки через електронний кабінет, — нардеп

За словами голови оборонного комітету Ради Олександра Завітневича, одним з аргументів на користь вручення електронних повісток в Україні є приклад західних країн, зокрема Польщі.

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Українські законодавці вважають вручення військовозобов'язаним повісток через електронний кабінет однією з альтернатив "силовому" методу мобілізації. Про це пише "РБК-Україна" 6 лютого.

Народний депутат і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у коментарі виданню заявив, що "терор ТЦК на вулицях" дискредитував ідею мобілізації, а також знизив моральний дух громадян.

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"Це має бути припинено якомога швидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи. Над цим питанням, зокрема, ми зараз і працюємо", — сказав депутат.

Як зазначають журналісти, як таку альтернативу розглядають електронні повістки. За словами нардепа і голови оборонного комітету Олександра Завітневича, така практика не є новою.

"Одним з аргументів на користь зазначеного наводиться досвід західних країн, зокрема Польщі, яка також запроваджує аналогічний варіант вручення повісток", — заявив депутат.

Завітневич зазначив, що інші варіанти вручення повісток не дають змоги випереджати противника за термінами реагування. При цьому він не виключає, що в оборонному комітеті або в Раді запропонують інші методи вручення повісток.

Нагадаємо, 6 лютого віцепрем'єр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що на Єдиному порталі державних послуг і в застосунку "Дія" не планують впроваджувати механізм для розсилання повісток та організації виборів.

Раніше, 31 січня, Фокус писав про те, що в новому законопроєкті про мобілізацію автори пропонують направляти повістки через електронний кабінет призовника. Реєстрацію в електронному кабінеті віднесли до обов'язків українців у межах військового обліку, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність.