В Польше военнообязанные будут получать повестки через электронный кабинет, – нардеп

По словам главы оборонного комитета Рады Александра Завитневича, одним из аргументов в пользу вручения электронных повесток в Украине является пример западных стран, в частности Польши.

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Украинские законодатели считают вручение военнообязанным повесток через электронный кабинет одной из альтернатив "силовому" методу мобилизации. Об этом пишет "РБК- Украина" 6 февраля.

Народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии изданию заявил, что "террор ТЦК на улицах" дискредитировал идею мобилизации, а также снизил моральный дух граждан.

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"Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", – сказал депутат.

Как отмечают журналисты, в качестве подобной альтернативы рассматриваются электронные повестки. По словам нардепа и главы оборонного комитета Александра Завитневича, подобная практика не является новой.

"Одним из аргументов в пользу указанного приводится опыт западных стран, в частности Польши, которая также вводит аналогичный вариант вручения повесток", — заявил депутат.

Завитневич отметил, что остальные варианты вручения повесток не позволяют опережать противника по срокам реагирования. При этом он не исключает, что в оборонном комитете или в Раде предложат другие методы вручения повесток.

Напомним, 6 февраля вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на Едином портале государственных услуг и в приложении "Дія" не планируют внедрять механизм для рассылки повесток и организации выборов.

Ранее, 31 января, Фокус писал о том, что в новом законопроекте о мобилизации авторы предлагают направлять повестки через электронный кабинет призывника. Регистрацию в электронном кабинете отнесли к обязанностям украинцев в рамках воинского учета, за нарушение которой предполагается административная ответственность.