Надскладна операція: ССО підірвали важливий об'єкт РФ у Чорному морі (відео)

За даними розвідки, окупанти розташували на захопленій видобувній платформі радіолокаційну станцію "Нева-Б" і обладнання для посилення роботи БПЛА "Мохаджер-6". Під час операції ССО об'єкт було підірвано.

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Сили спеціальних операцій України підірвали біля узбережжя тимчасово окупованого Кримського півострова видобувну платформу, яку Збройні сили Російської Федерації використовували у військових цілях. Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі ССО 6 лютого.

Повідомляється, що оператори 73-го морського центру ССО здійснили в зоні постійного патрулювання авіації та флоту Росії надскладну операцію, що отримала назву "Цитадель".

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Згідно з розвідданими, росіяни використали одну із захоплених видобувних платформ для посилення роботи безпілотника іранського виробництва "Мохаджер-6". Окупанти встановили обладнання, яке збільшує дальність і радіус роботи апарата.

"Цей БПЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого завдавання ударів дронами-камікадзе Shahed по об'єктах критичної інфраструктури півдня України", — наголосили в ССО.

Підрив об'єкта РФ у Чорному морі

Крім того, за даними розвідки, на згаданій платформі була розташована радіолокаційна станція виявлення надводних об'єктів "Нева-Б", за допомогою якої противник контролював ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.

У публікації йдеться, що вночі човни ССО наблизилися впритул до видобувної платформи і замінували її. Після того як бойова група віддалилася на безпечну відстань, об'єкт було підірвано.

"У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Вдало проведена спецоперація гарантувала безпечне пересування кораблів і обмежила можливості ворога в північно-західній частині Чорного моря", — наголосили в підрозділі.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" також повідомив із посиланням на джерело в українській розвідці, що згаданий дрон "Мохаджер-6" розвідував острів Зміїний і обстановку в Чорному морі.

Нагадаємо, 29 січня у пресслужбі ССО повідомили про знищення російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку. На їхньому місці українські бійці встановили український прапор.

Раніше, 20 січня, у ССО також заявили про знищення російської радіолокаційної станції "Фара" за допомогою ударного дрона.