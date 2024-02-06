Сложнейшая операция: ССО взорвали важный объект РФ в Черном море (видео)

По данным разведки, оккупанты расположили на захваченной добывающей платформе радиолокационную станцию "Нева-Б" и оборудование для усиления работы БПЛА "Мохаджер-6". В ходе операции ССО объект был подорван.

Related video

Силы специальных операций Украины подорвали у побережья временно оккупированного Крымского полуострова добывающую платформу, которую Вооруженные силы Российской Федерации использовали в военных целях. Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале ССО 6 февраля.

Сообщается, что операторы 73-го морского центра ССО осуществили в зоне в зоне постоянного патрулирования авиации и флота России сложнейшую операцию, получившую название "Цитадель",

Важно

"Смешная история". Как украинские дроны уничтожили 21 единицу российской техники за один рейд (фото)

Согласно разведданным, россияне использовали одну из захваченных добывающих платформ для усиления работы беспилотника иранского производства "Мохаджер-6". Оккупанты установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус работы аппарата.

"Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины", — подчеркнули в ССО.

Подрыв объекта РФ в Черном море

Кроме того, по данным разведки, на упомянутой платформе была расположена радиолокационная станция обнаружения надводных объектов "Нева-Б", при помощи которой противник контролировал ситуацию в северо-западной части Черного моря.

В публикации говорится, что ночью лодки ССО приблизились вплотную к добывающей платформе и заминировали ее. После того как боевая группа отдалилась на безопасное расстояние, объект был подорван.

"В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря", — подчеркнули в подразделении.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" также сообщил со ссылкой на источник в украинской разведке, что упомянутый дрон "Мохаджер-6" разведывал остров Змеиный и обстановку в Черном море.

Напомним, 29 января в пресс-службе ССО сообщили об уничтожении российских опорных пунктов на Запорожском направлении. На их месте украинские бойцы установили украинский флаг.

Ранее, 20 января, в ССО также заявили об уничтожении российской радиолокационной станции "Фара" при помощи ударного дрона.