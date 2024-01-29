ССО уничтожили опорные пункты ВС РФ и установили украинский флаг: видео операции

В Запорожской области украинские военные обнаружили два опорных пункта ВС РФ, уничтожение которых составляло необходимость для улучшения тактической обстановки.

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Бойцы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины уничтожили российские опорные пункты на Запорожском направлении и на их место установили украинский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"Разнесли опорные пункты врага на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.

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Операторы одного из подразделений ССО обнаружили два опорных пункта врага на Запорожском направлении. Их уничтожение составляло необходимость для улучшения тактической обстановки. Украинские военные нанесли огневые поражения противнику с помощью ударных БпАК. Вследствие удачной работы опорные пункты, тяжелая техника и личный состав ВС РФ были уничтожены полностью. Кроме этого, операторы установили украинский флаг на место разбитых российских опорных пунктов с помощью беспилотника.

В ССО опубликовали видео, в котором показали, как украинские бойцы наносили удачные удары по врагу, в результате которых произошли взрывы, а в небо поднялся густой дым. После этого на место ликвидированных опорных пунктов оккупантов дрон сбросил украинский флаг, который взвился на одном из участков фронта.

Напомним, 22 января стало известно, что украинские военные ликвидировали российский танк Т-80 с помощью беспилотного летательного аппарата на Авдеевском направлении. Ориентировочная стоимость уничтоженной техники ВС РФ составляет 2,2 миллиона долларов.

18 января лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что возле Марьинки бойцы из 46-й ОАэМБр уничтожили российский танк Т-90С. С начала полномасштабного вторжения задокументировано восемь потерянных единиц этого типа техники.