Не вийшло з Україною: РФ почала нову гібридну війну проти Грузії, — президентка Зурабішвілі

За словами глави держави, будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазькій Автономній Республіці несе серйозну загрозу стратегічній безпеці в Чорному морі.

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Росія почала нову гібридну війну проти Грузії. Про це заявила президент республіки Саломе Зурабішвілі у своєму виступі з річним звітом перед парламентом, передає "Эхо Кавказа" ("Радіо Свобода").

У своєму виступі Зурабішвілі зазначила, що Росія продовжує активно вести гібридну війну проти Грузії, попри невдачі в Україні, використовуючи при цьому всі доступні інструменти.

"Росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її. Попри невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю", — зазначила Зурабішвілі.

Особливу увагу Зурабішвілі приділила планам Росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу. Йдеться про порт, який розташований на території Абхазької Автономної Республіки (територія Грузії), окупованій військами Російської Федерації.

Вона підкреслила, що такий крок Росії спрямований на перенесення протистояння на Чорне море і створює серйозну загрозу для стратегічної безпеки регіону.

"План Росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, у наші територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря", — продовжила вона.

Зурабішвілі також зазначила зусилля Росії щодо анексії захоплених територій. Вона згадала оголошення мобілізації на окупованих територіях, а також захоплення різних об'єктів, як-от Очамчирський порт, державна резиденція в Бічвінті (Піцунда) та сухумський аеропорт Бабушера. За словами Зурабішвілі, на окупованих територіях тривають порушення прав людини, залякування і переслідування місцевих жителів.

Нагадаємо, 12 січня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони України, заявив, що РФ почала будувати військово-морську базу, на якій стоятимуть кораблі Чорноморського флоту. Базу розмістять на території окупованої Автономної Абхазької Республіки.

Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що для України майбутня військова база в Абхазії є законною метою.