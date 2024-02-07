Китай "узяв до уваги запрошення" Швейцарії щодо участі в мирній конференції стосовно війни в Україні

Ігнаціо Кассіс, міністр закордонних справ Швейцарії, заявив, що зробив відповідне прохання в середу, 7 лютого, під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї. Відповідь має надійти за кілька днів.

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Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни Росії проти України, посиливши дипломатичний тиск на Пекін. Про це повідомляє Bloomberg.

Ігнаціо Кассіс, міністр закордонних справ Швейцарії, заявив, що зробив відповідне прохання в середу, 7 лютого. Це відбулося під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї. Дипломат сказав, що Ван "узяв до уваги запрошення". Відповідь має надійти за кілька днів.

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"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все ще готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", — сказав Кассіс на брифінгу для преси в Пекіні.

Протягом останніх років, як інформує агенція, Китай намагався створити репутацію світового миротворця, хоча ця кампанія досягла лише незначного прогресу. Його план припинення вогню в Україні не знайшов особливої підтримки в Києві, Вашингтоні чи інших західних столицях із моменту оголошення на початку минулого року.

Китайська влада проігнорувала зустріч радників із національної безпеки на Мальті у 2023 році, коли офіційні особи з понад 55 країн обговорювали прагнення України посилити підтримку своєї так званої формули миру. Вона справді направила делегацію на зустріч у Саудівську Аравію в серпні для обговорення бойових дій.

Пекін надає економічну й дипломатичну підтримку Росії після того, як президент Володимир Путін віддав наказ щодо масштабного вторгнення військ РФ у лютому 2022 року. Минулого року імпорт Китаю з Росії зріс найбільше за всю історію в доларовому еквіваленті — цей стрибок відбувся, оскільки багато західних компаній уникали вести справи з Росією та їхні уряди застосували до Москви санкції за її напад.

Президент України Володимир Зеленський, як ідеться в повідомленні, заявив минулого місяця, що його уряд працює зі Швейцарією стосовно проведення мирної конференції. Тоді він сказав, що Китай відіграє важливе значення у світі.

Нагадаємо, 5 лютого в Китаї натякнули, що виступають проти конфіскації російських резервів для України, і назвали наслідки для Заходу. Тлумачення та зміни законів і правил у галузі фінансів, як повідомляє газета Global Times, яка часто використовується для демонстрації позиції Компартії Китаю з міжнародних питань, може підірвати довіру інвестиції в державні облігації, такі як Державний борг США, який вважався безпечною сферою.