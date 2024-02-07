Гвинтівки Першої світової: окупанти засмучені, що їм видали зброю XIX століття, — ЗМІ

За даними журналістів, ЗС РФ використовують застарілу зброю, зокрема кулемет Дегтярьова, який "безнадійно застарів" уже для Другої світової війни. Є й кулемет "Максим", винайдений 1884 року.

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І Україна, і РФ витрачають значні обсяги озброєнь. Але деяким росіянам на цьому тлі видають антикварні екземпляри. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на російських військових блогерів.

Київ продовжує закликати своїх західних союзників надати більше зброї та боєприпасів. Схожі заклики дедалі голосніше лунають і від провоєнних росіян, які звертаються до свого військово-політичного керівництва.

Зображення імперських кулеметів часів Першої світової війни викликали негативну реакцію з боку тих, хто підтримує російське вторгнення в Україну.

Автор російського Telegram-каналу, який, за твердженнями, воював в Україні, зазначає, що насувається криза, коли для військової техніки та зброї не вистачає запчастин.

ЗС РФ використовують застарілу зброю, зокрема кулемет Дегтярьова часів Першої світової війни, який "безнадійно застарів" уже в Другу світову, а також кулемет "Максим", винайдений 1884-го, зазначив відомий проросійський військовий аналітик Ростислав Мокренко.

"Бійці заявляють, що це їм видали для бойової роботи <...> Це несерйозно, хлопці. В ополченський час ми з розчуленням лупили з ПТРД [1940-х років], Мосинок [1890-х] і СКС, але зараз не ополченський час і дефіцит кулеметів є серйозною проблемою, яку необхідно вирішувати екстрено", — ідеться в публікації одного "військкора".

Обидві сторони війни в Україні застосовували як стару зброю, так і захоплювали значну кількість "трофейної", зокрема й стрілецької.

За словами Семюеля Бендетта, з американського аналітичного Центру військово-морського аналізу, деякі види зброї можуть служити дуже довго і виконувати свою функцію.

Він зазначив, що зброя, яку випускали багато десятиліть тому, може бути все ще актуальною, оскільки основоположні принципи й тактика ведення війни не змінилися.

"АК-47 майже 70 років уже, а змінювався він мало. Прості кулемети також залишалися незмінними, наприклад M2 Browning все ще використовується. З цієї ж причини використовують і танки Т-55, які випускалися в повоєнний час", — додав він.

Нагадаємо, що за словами українських захисників, американські кулемети Browning ефективні проти піхоти, легкоброньованого транспорту, БПЛА і літаків, що летять на низькій висоті.

Також повідомлялося, що 23 січня під час масованого обстрілу України російську ракету вдалося збити з кулемета "Браунінг".