Винтовки Первой мировой: оккупанты расстроены, что им выдали оружие XIX века, — СМИ

По данным журналистов, ВС РФ используют устаревшее оружие, в том числе пулемет Дегтярева, который "безнадежно устарел" уже для Второй мировой войны. Есть и пулемет "Максим", изобретенный в 1884 году.

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И Украина, и РФ расходуют значительные объемы вооружений. Но некоторым россиянам на этом фоне выдают антикварные экземпляры. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на российских военных блогеров.

Киев продолжает призывать своих западных союзников предоставить больше оружия и боеприпасов. Похожие призывы все громче доносятся и от провоенных россиян, которые обращаются к своему военно-политическому руководству.

Изображения имперских пулеметов времен Первой мировой войны вызвали негативную реакцию со стороны тех, кто поддерживает российское вторжение в Украину.

Автор российского Telegram-канала, который, по утверждениям, воевал в Украине, отмечает, что надвигается кризис, когда для военной техники и оружия не хватает запчастей.

ВС РФ используют устаревшее оружие, в том числе пулемет Дегтярева времен Первой мировой войны, который "безнадежно устарел" уже во Вторую мировую, а также пулемет "Максим", изобретенный в 1884-м, отметил известный пророссийский военный аналитик Ростислав Мокренко.

"Бойцы заявляют, что это им выдали для боевой работы <…> Это несерьезно, ребята. В ополченское время мы с умилением лупили из ПТРД [1940-х годов], Мосинок [1890-х]и СКС, но сейчас не ополченское время и дефицит пулеметов является серьезной проблемой, которую необходимо решать экстренно", — говорится в публикации одного "военкора".

Обе стороны войны в Украине применяли как старое оружие, так и захватывали значительное количество "трофейного", в том числе и стрелкового.

По словам Сэмюэля Бендетта, из американского аналитического Центра военно-морского анализа, некоторые виды оружия могут служить очень долго и выполнять свою функцию.

Он отметил, что оружие, выпускавшееся много десятилетий назад, может быть все еще актуальным, поскольку основополагающие принципы и тактика ведения войны не изменились.

Пулемет Browning

"АК-47 почти 70 лет уже, а менялся он мало. Простые пулеметы также оставались неизменными, например M2 Browning все еще используется. По этой же причине используют и танки Т-55, которые выпускались в послевоенное время", — добавил он.

Напомним, что по словам украинских защитников, американские пулеметы Browning эффективны против пехоты, легкобронированного транспорта, БПЛА и самолетов, летящих на низкой высоте.

Также сообщалось, что 23 января в ходе массированного обстрела Украины российскую ракету удалось сбить из пулемета "Браунинг".