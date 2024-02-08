Чи мають 17-річні українці ставати на військовий облік: у ТЦК дали пояснення

17-річні українці мають стати на військовий облік. Якщо особа за кордоном — вона може повернутися до України та відвідати ТЦК. Також можна звернутися до посольства за місцем проживання

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Підлітки з України, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Це стосується і тих, хто виїхав за кордон. Про це в ефірі телеканалу "ІРТ Полтава" розповів речник Полтавського обласного Терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

За його словами, правові норми взяття на військовий облік 17-річних українців зазначені в затвердженому постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів".

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Мобілізація в Україні: як можна потрапити в базу розшуку ТЦК

Військкомати надсилають листи до навчальних закладів, а ті вже скеровують учнів та студентів до ТЦК. Повістки на вулицях або за місцем проживання їм не роздають.

"Ми не надсилатимемо листи, наприклад, за кордон про те, що він має з’явитися. Загалом, так, він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці", – сказав співробітник ТЦК та СП.

За ігнорування вимоги військкоматів передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, що новий законопроєкт передбачає, що для деяких категорій державної служби кількість військовозобов'язаних співробітників, які можуть бути офіційно заброньовані від мобілізації, скоротиться до 50%.

Генерал-майор Віктор Ніколюк пояснив, що зараз в ЗСУ "найпотрібніші фахівці" — це піхота. Також він запевнив, що кожна мобілізована особа обов’язково проходить базову загальновійськову підготовку.