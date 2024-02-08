Должны ли 17-летние украинцы становиться на воинский учет: в ТЦК дали объяснение

17-летние украинцы должны стать на воинский учет. Если подросток за границей — он может вернуться в Украину и посетить ТЦК. Также можно обратиться в посольство по месту жительства

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Подростки из Украины, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Это касается и тех, кто выехал за границу. Об этом в эфире телеканала"ИРТ Полтава" рассказал представитель Полтавского областного Терцентра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.

По его словам, правовые нормы постановки на воинский учет 17-летних украинцев указаны в утвержденном постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года "Порядке организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

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Мобилизация в Украине: как можно попасть в базу розыска ТЦК

Военкоматы присылают письма в учебные заведения, а те уже направляют учеников и студентов в ТЦК. Повестки на улицах или по месту жительства им не раздают.

"Мы не будем отправлять письма, например, за границу о том, что он должен появиться. В общем, да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", — сказал сотрудник ТЦК и СП.

За игнорирование требования военкоматов предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

Напомним, что новый законопроект предусматривает, что для некоторых категорий государственной службы количество военнообязанных сотрудников, которые могут быть официально забронированы от мобилизации, сократится до 50%.

Генерал-майор Виктор Николюк пояснил, что сейчас в ВСУ "самые нужные специалисты" — это пехота. Также он заверил, что каждый мобилизованный человек обязательно проходит базовую общевойсковую подготовку.