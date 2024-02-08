Втік від талібів та працював з ГРУ Росії: ЗМІ повідомили про шпигунський скандал у Британії

Підозрюваний працював на високих посадах у MI-6, Міністерстві закордонних справ Великої Британії, Центрі урядового зв'язку та Міністерстві оборони. Ба більше, як стверджують журналісти, шпигун навіть зустрічався з членами королівської родини.

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У Великій Британії підозрюваний у шпигунстві зізнався в хабарях і обміні несекретними документами з військовими чиновникам Росії. Про це повідомляє Times.

У повідомленні йдеться про те, що людина під псевдонімом С2, втекла з Афганістану від правління талібів і попросила притулку. Згодом особа виявилася причетною до шпигунства та опинилася у епіцентрі судових процесів.

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Газета стверджує, що у 2019 році ця людина була позбавлена британського громадянства та щонайменше 6 років прожила на території Росії. Підозрюваний працював на високих посадах у MI-6, Міністерстві закордонних справ Великої Британії, Центрі урядового зв'язку та Міністерстві оборони.

Він мав доступ до "цілком таємних" документів під час перебуваннях у цих державних установах. Як повідомляється, навіть зустрічався з принцом Вільямом та принцом Чарльзом і принцом Вільямом під час роботи в Міністерстві закордонних справ наприкінці 2000-х років.

Підозрюваний у шпигунстві зізнався в хабарях і обміні несекретними документами з російськими військовими чиновникам. Британська розвідка пізніше ідентифікувала цих чиновників як оперативників Головного розвідувального управлення РФ (ГРУ). Незалежно від цих обмінів, адвокат C2 доводив його лояльність Великій Британії, посилаючись на свою історію роботи в британських установах.

Нагадаємо, 23 січня британські шпигуни показали секретний комп'ютер Colossus, який обдурив лідера Третього Рейху Адольфа Гітлера. За допомогою цього суперкомп'ютера зламували коди, які використовували німці. Машина давала можливість передавати союзникам важливу інформацію про переговори німецьких генералів майже в реальному часі — з незначною затримкою.