Приїхали з Кубані й вступили до РДК: російські козаки воюють на боці ЗСУ під Авдіївкою

Козаки приїхали, аби очистити землю від "псів кремлівського режиму". Вони вже встигли взяти участь у декількох штурмах на Авдіївському і Сватівському напрямках.

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У лави "Російського добровольчого корпусу" вступили козаки. Вільно-Козачий загін приїхав з Кубані та Дону. Про це повідомили в пресслужбі РДК у Telegram.

"Так повелося, що завжди, коли в Росії до влади приходить антинаціональний режим, козаки одними з перших беруть до рук зброю. Тому й сьогодні у лавах Російського добровольчого корпусу борються козаки", — йдеться у повідомленні.

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Російські козаки приїхали з Кубані і Дону для того, щоб очистити свою землю від "псів кремлівського режиму". Вони вже встигли взяти участь у декількох штурмах на Авдіївському та Сватівському напрямках та "примножили славу своїх вільних предків".

"Вільно-Козачий загін РДК закликає вступити до своїх лав тих, для кого Козача Воля — не порожні слова, а Честь — дорожча за життя!" — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" завадили одному з вантажних потягів у Новосибірській області Росії доїхати до точки призначення. Військові зазначили, що ворог перевозив цінний вантаж.

20 січня у РДК розповіли, що їхні бійці вступили в бій з російськими прикордонниками в Брянській області. Добровольці відстежили ворожий Урал-4320 за допомогою безпілотного літального апарату з тепловізійним каналом. Зокрема, це сталося на ділянці дороги Горожанка — Улиця.