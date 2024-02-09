Shahed атакували 3 регіони України: що відомо про роботу ППО та наслідки ударів (фото, відео)

Ударні дрони-камікадзе окупанти запускали з окупованого Криму та Курської області. Щонайменше 7 ворожих ударів зафіксовано по населеному пункту на Харківщині.

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У ніч проти 9 лютого російські окупанти атакували територію України ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Вибухи лунали в Миколаївській, Харківській та Херсонській областях. Про роботу ППО розповіли в Повітряних силах України.

"Противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – РФ. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Атака БпЛА на Миколаївщині

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, 9 лютого вночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131".

"Вночі, 9 лютого, ворог атакував ударними БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на 06:15 пожежа була ліквідована. Постраждалих немає", — повідомив Кім.

Атака РФ на Херсонщині

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. З них по місту Херсон було використано 43 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 — дістала поранення", — зазначив очільник ОВА.

Атака БпЛА на Харківську область

Щонайменше 7 ворожих дронів атакували Харківську область в ніч проти 9 лютого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 00:15 відбувся ворожий обстріл БпЛА "Shahed" селі Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику ресторана. Також пошкоджено 3 автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік — охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що 9 лютого російські об'єкти у Курській, Брянській та Орловській областях, Краснодарському краї та Чорному морі атакували загалом 19 дронів.

Раніше повідомлялося, що "кіберпартизани" з Білорусі передали Україні дані про виробника БпЛА "Орлан".