Скоротити розрив між фронтом і ТЦК: у Зеленського пояснили, навіщо ТЦК працювати цілодобово

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, необхідно перебудувати роботу ТЦК, щоб забезпечити ефективні процеси ротації та додаткового комплектування війська.

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Територіальним центрам комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) дозволили працювати цілодобово, щоб розв'язати питання ротації та скоротити розрив між діяльністю на фронті та роботою військкоматів. Про це 9 лютого в ефірі національного телемарафону розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк зазначив, що потрібно точно розуміти, яка кількість людей необхідна для того, щоб вони пройшли тренування, а також відповідну психологічну підготовку для того, щоб можна було забезпечити процеси ротації.

"Це питання не одного дня чи тижня. Коли ти формуєш певні тренувальні бази, "насичуєш" їх людьми, і таким чином це буде займати часовий проміжок у місяць, два, три для того, щоб люди й функціонально, й психологічно були готові до відповідної роботи вже на передньому краю. І це все потрібно інакше вибудовувати", — пояснив Подоляк.

За словами радника голови ОП, після двох років війни виникла певна втома, тому роботу ТЦК потрібно перебудувати.

"На мій погляд, Кабінет міністрів іде назустріч ТЦК, щоб вони працювали не з 9 до 18 дня, тому що у війни немає перерви на обід. Щоб позбутися цього розриву, що хтось працює в певний час, а на фронті перебувають 24 на 7, і щоб було правильно побудовано логістику підготовки людей, які підуть на ротації, доукомплектації й так далі, ось для цього потрібно, щоб ТЦК працювали інакше", — додав Подоляк.

Він також зазначив, що ця зміна стосується не тільки часу роботи ТЦК, а й кадрових питань і процесу роботи загалом.

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Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

9 лютого стало відомо, що Кабінет міністрів України дозволив цілодобову діяльність ТЦК. Військкомати зможуть накладати штрафи за порушення правил мобілізації, військового обліку та інших законів.

Розгляд адміністративних правопорушень: ТЦК і СП матимуть право застосовувати штрафи за порушення законів про мобілізацію, військовий облік та інших нормативних актів.

Організація медичних оглядів і психологічних обстежень: районні ТЦК і СП зможуть проводити медичні огляди та психологічні обстеження військовозобов'язаних і резервістів у будь-який час доби.

Персональний облік: ТЦК і СП вестимуть облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони заявили, що ТЦК більше не надсилатимуть без потреби повістки. Зокрема, після запровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних, вони можуть самостійно актуалізувати свої дані.