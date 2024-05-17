"Проблема дефіциту зброї": в ОП розповіли, як ЗС РФ змогли зайти на Харківщину (відео)

За час наступу на Харківщині противник просунувся на 5-6 кілометрів, каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Росіяни розраховували на більше, але українські захисники всіма силами їх стримують і завдають контрударів.

Related video

Російські окупанти вже тиждень проводять наступ у Харківській області і за цей період їм вдалося просунутися приблизно на 5-6 кілометрів. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "24 каналу" розповів детальніше про ситуацію на цьому напрямку.

За його словами, бійці ЗС РФ зараз намагаються користуватися моментом, поки українські захисники не отримали від західних партнерів достатньої кількості зброї. Мета противника на нинішньому етапі — максимально розтягнути лінію фронту і відволікти резерви з інших напрямків.

"Те, що вони (росіяни, — ред.) взагалі змогли зайти на Харківщину — це проблема дефіциту зброї України. Також ця ситуація була викликана неформальними заборонами використовувати зброю, яка у нас є, навіть у дефіциті, по місцях концентрації російських сил на території Росії", — заявив Михайло Подоляк.

Зрештою противнику вдалося просунутися вперед на 5-6 кілометрів, але окупанти хотіли більшого. ЗСУ зі свого боку не просто стримують ворога, а й завдають контрударів, щоб зберегти контроль над територіями.

А ось щодо фортифікаційних споруд, які нібито не були побудовані, радник глави Офісу президента заявив, що поруч із кордоном це неможливо робити. Артилерія ЗС РФ стріляє на відстань у 20 кілометрів.

"Можна там побудувати повноцінні бетоновані фортифікаційні споруди? Ні. Адже йде постійний обстріл понад 2 роки. Де можна побудувати лінію оборони, там вони (Сили оборони, — ред.) і будують, ідеться про трохи інші відстані від державного кордону. Що потрібно для того, щоб їх (росіян, — ред.) знищити? Зброя. Чи було достатньо в України зброї, а саме снарядів, далекобійних ракет, РЕБ, авіації або протиповітряної оборони? Ні, недостатньо", — підсумував Михайло Подоляк.

Дивитися з: 3:43

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що ЗС РФ "навіть не наблизилися" до фортифікацій ЗСУ в Харківській області, про що заявив військовий експерт Євген Дикий. За його словами, оборонні лінії не будуються так, як того очікують українці, тому так і не були задіяні досі.