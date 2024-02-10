Нічний удар "Шахедів" по Україні: вибухало на Харківщині та Одещині, всі подробиці (відео)

Внаслідок нічної російської атаки у Харкові загинула ціла сімʼя. На Одещині пошкоджено житлові будинки в Ізмаїлі, поранено кілька людей.

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В ніч на 10 лютого Росія запустила по Україні 31 дрон-камікадзе Shahed-136, атакуючи Харківщину та Одещину. Вибухало в Харкові, Ізмаїлі та Рені. Про основні напрямки удару ворога та про роботу сил ППО ідеться у ранковому звіті Повітряних сил на сторінці Facebook.

Пресслужба Повітряного командування повідомила, що дрони-камікадзе стартували з двох регіонів — з Кримського півострова (Балаклава, мис Чауда) та з Курської області.

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Основні напрямки атаки — Харківська та Одеські області. Загальна кількість безпілотників з вибухівкою — 31 шт. З них вдалось збити 23 шт. Ефективність роботи ППО склала 74%.

Обстріл РФ — деталі удару 10 лютого

Атаки ЗС РФ в ніч з 9 на 10 лютого відбувались трьома хвилями, вказується на порталі з інформацією про повітряну тривогу. Перший сигнал повітряної тривоги на Харківщині лунав дві години з 21:24 по 23:47, потім — ще двічі (близько другої та шостої години). На Одещині перша повітряна тривога продовжувалась шість годин — з 21 год. 9 лютого по 2 год. 10 лютого. Наступний сигнал про небезпеку — о шостій ранку.

Обстріл 10 лютого - повітряна тривога на Харківщині Фото: Скриншот

Харківська область і Харків — наслідки удару

Про наслідки російської нічної атаки розповіли голови військових адміністрації областей, над якими рухались "шахеди" або в яких стались влучання.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання російського дрона-камікадзе Shahed-136 у Немишлянському районі Харкова. Вибухнула АЗС, загорілись приватні будинки неподалік. Під ранок стало відомо про сімох загиблих: четверо дорослих та троє дітей — чотирьох та семи років, шестимісячне немовля.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що пожежа охопила 3 700 кв. м, евакуйовано 50 осіб, рятувальники та інші служби прибули на місце подій і допомагають постраждалим, гасять вогонь, розбирають завали.

Голова слідчого управління поліції ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що від російського обстрілу загинула ціла сім'я — про це він написав на сторінці Facebook. У пожежі живцем згоріли матір, батько та троє дітей. З його слів, внаслідок влучання "шахеда" стався витік палива і вогонь заблокував людей у будинку.

"Батька знайшли в коридорі. Матір зі старшими дітьми ховалась у ванній. Де тіло немовляти, поки що не знаємо", — ідеться у дописі Болвінова, опублікованому близько 9 год.

Поліцейський додав, що у родичів жертв беруть зразки ДНК, щоб з'ясувати усі обставини події. Також вказав, що росіяни вдарили саме "шахедами" — відповідні звуки чули свідки.

Обстріл 10 лютого - Болвінов про наслідки обстрілу Фото: Скриншот Обстріл 10 лютого - фото з Харкова Фото: Facebook / Сергій Болвінов

ГУ Національної поліції у Харківській області додало деякі деталі щодо постраждалих. Зокрема вказали, що вогонь пошкодив 14 приватних будинків. До лікарні привезли двох людей: 45-річного чоловіка з опіками 1 та 2 ступеня та 61-річну жінку, яка надихалась чадним газом.

Одеська область — обстріл 10 лютого

Голова Одеської адміністрації Олег Кіпер о 21:28 9 лютого повідомив про початок російської атаки. За годин у Telegram-каналі посадовці з'явився допис з інформацією про постраждалого від удару ЗС РФ: 44-річний чоловік отримав осколкове поранення в плече, доправлений до лікарні. Опівночі дрони-камікадзе дістались до Ізмаїльського району — очільник Одещини закликав громадян перебувати в укриттях.

Зранку 10 лютого Кіпер опублікував підсумки відбиття російської атаки безпілотників. З його слів, по Одещині вдарили трьома хвилями дронів. Під час першої хвилі над Одесою силам ППО вдалось збити 9 БПЛА — усі, які росіяни запустили. Наслідки: пошкодження уламками припортової споруди, поранення одного чоловіка.

Друга і третя хвилі прямували на Придунав'я (порти Рені та Ізмаїл) — знешкодили 12 пристроїв. Наслідки: поранено троє людей, з них один — у важкому стані. Крім того, в Ізмаїлі є масштабні пошкодження цивільних житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури — вибито вікна, потрощені дахи, побито дорогу.

Обстріл 10 лютого - Кіпер про наслідки обстрілу Фото: Скриншот

Зазначимо, в ніч на 9 лютого сталась ще одна атака росіян по українцях — про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. ЗС РФ запустили 16 ударних "шахедів", вдалось збити 10.

Нагадуємо, у західних ЗМІ повідомили, що в України можуть вичерпатись запаси снарядів для сил ППО. Крім того, розповідають про нестачу снарядів на фронті — їх утричі менше, ніж мінімально необхідно.