Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії, — Федоров (відео)

За його словами Михайла Федорова, виробництво БПЛА продовжує масштабуватися. Виробництво безпілотників дальнього радіуса дії обмежується тільки фінансуванням.

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Україна наздогнала Російську Федерацію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії. У цьому питанні Україна буде далі масштабуватися. Також очікується поява покращеної версії морського дрона MAGURA. Про це 11 лютого заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у подкасті "Слон".

"Якщо говорити про нішу "шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе", — сказав Федоров.

Міністр зазначив, що виробництво безпілотників дальнього радіуса дії обмежується тільки фінансуванням.

"В усіх доменах, в повітря, і море ми продовжуємо активну технологічну боротьбу і там точно будуть нові здобутки", — наголосив Федоров.

За його словами, виробництво продовжує масштабуватися. Україні вдалося запустити ринок БпЛА фактично з нуля та здійснити технологічний стрибок у цій сфері.

"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території Росії. І це можна масштабувати. Ми запустили програму "Армія дронів", як державну програму. За пів року ми наздогнали (РФ — ред.) по кількісті. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали цю технологічну боротьбу. Зараз ми побудували фундамент для цього", — заявив Михайло Федоров.

Також Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Він зазначив, що у 2024 році очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.

Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що ЗС РФ почали застосовувати "розумні" дрони з машинним зором. Машинний зір не має особливо спільного зі штучним інтелектом, проте "розумні" дрони можуть обходити РЕБ та самостійно долітати до цілі.

Раніше, , 31 січня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів, що російські дрони з машинним зором небезпечні для українських військових, оскільки вони ігнорують засоби РЕБ