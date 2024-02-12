За даними Центру національного опору, командири підрозділів розстрілюють своїх підлеглих під час виконання "службових обов'язків".

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У Росії зростає невдоволення серед членів особового складу армії через дії їхніх командирів, які все частіше піддають підлеглих розстрілу. Цю тенденцію відзначає Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ (ЦНС).

За даними центру, у західному військовому окрузі російських збройних сил помічено зростання випадків насильства з боку командирів щодо своїх підлеглих.

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Зокрема, у Курській області фіксуються численні судові вироки в гарнізонних військових судах у справах про масові вбивства військовослужбовців. Там командири підрозділів розстрілюють своїх підлеглих під час виконання "службових обов'язків".

"Унаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп'яніння розстріляв лад підлеглих", — ідеться в повідомленні ЦНС.

За уточненням, такі інциденти часто виникають через ворожість між сторонами або у зв'язку з тим, що військовослужбовці перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, що наприкінці грудня стало відомо, що військові РФ розстріляли українських військових 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Раніше окупанти розстріляли у Волновасі сім'ю з 9 осіб. За інформацією російського слідства, вбивці з Далекого Сходу стріляли в темряві з автоматичної зброї з глушником і використанням тепловізора.