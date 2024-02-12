"Корисний лакей Путіна": Байден прокоментував погрози Трампа "заохотити Росію" до агресії

Потенційний другий термін Дональда Трампа зруйнує американські міжнародні відносини та заохотить ворогів США, переконаний Джо Байден.

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Заяви Дональда Трампа про погрози "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО є "жахливими та небезпечними". Про це сказав президент США Джо Байден, пише The Hill.

За словами американського президента, потенційний другий термін Трампа зруйнує міжнародні відносини США і заохотить ворогів країни.

"Зізнання Дональда Трампа в тому, що він має намір дати Путіну "зелене світло" для подальшої війни та насильства, продовжувати його жорстокий напад на вільну Україну і поширювати свою агресію на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими та небезпечними", — заявив Байден.

Слова Трампа Байден назвав "передбачуваними", адже вони лунають від "людини, яка обіцяє правити як диктатор, як тільки повернеться до Овального кабінету".

Крім того, у соцмережі X Байден опублікував допис із заявами Трампа час мітингу у Південній Кароліні.

"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні лакеї поклали око на більш значні призи, — написав Байден.

Прокоментував заяву Трампа генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, будь-який напад на Альянс зустріне "єдину і сильну відповідь".

"Будь-яке припущення, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддає американських і європейських солдатів підвищеному ризику. Я очікую, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, США залишаться сильним і відданим союзником НАТО", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у неділю, 10 лютого 45-ий президент США Дональд Трамп під час мітингу у Південній Кароліні згадав, що будучи президентом, заявив одному з лідерів країн НАТО, що "заохотив би Росію" напасти на тих членів НАТО, які роблять недостатні фінансові внески на оборону Альянсу.

Занепокоєння словами лідера висловила Польща. У соцмережі Х президент Анджей Дуда написав, що "союз Польщі і США має бути сильним, незалежно від того, хто нині перебуває у владі". І додав, що завдяки мудрій і далекоглядній політиці останніх 8 років Польща витрачає на оборону 4% ВВП і завдяки цьому його країна перебуває і буде в безпеці.