"Вперше бачу": на озброєнні ЗСУ помітили модифіковані сербські міни, — OSINT (фото, відео)
За словами аналітиків, міни сербського виробництва, які використовують українські військовослужбовці, перероблені для стрільби з РПГ-7.
На озброєнні у Сил оборони України були помічені модифіковані 60-мм мінометні снаряди M73 HE, зроблені в Сербії. Про це йдеться на сторінці OSINT-розслідувача в соціальній мережі Х Weapons Illustrated.
Аналітик опублікував знімок згаданих мін, підкресливши, що вони модифіковані для стрільби з ручного протитанкового гранатомета багаторазового застосування РПГ-7, який перебуває на озброєнні української армії.
"Зазвичай я бачив подібну модифікацію радянських (і, здається, китайських, якщо не помиляюся) моделей мін в Україні з боку української армії. Вперше бачу таку модифікацію сербських мінометних снарядів в Україні..." — додав він.
Зі свого боку блогер Necro Mancer, який збирає інформацію про війну в Україні, написав у коментарях до посту, що доопрацювання мінометних снарядів для стрільби з РПГ-7 — технологія не нова і використовується обома сторонами.
Він також опублікував відповідне відео.
Нагадаємо, 18 січня OSINT-аналітики помітили на озброєнні Сил оборони України чеські протитанкові гранатомети. Фахівці вважають, що Чехія за останні 2 місяці поставила в Україну певну кількість гранатометів LGL-7 і RPG-75M.
Раніше, 30 червня, OSINT-аналітики також повідомили, що українські мінометники використовують міни M62P10 120-мм калібру, виготовлені в Сербії. За їхньою інформацією, українські військові отримали міни, які були виготовлені в січні 2023 року державною компанією Krušik, що розташована у Валеві.