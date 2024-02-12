Під контролем ФСБ: Росія хоче відправити на війну проти України строковиків, — ЦНС

За даними підпілля, регіональні управління ФСБ повинні будуть відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями.

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Влада РФ прагне залучити призовників до участі у військових операціях на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що питання відбору строковиків для служби в бойових підрозділах контролюється Федеральною службою безпеки Росії.

Регіональні відділення ФСБ здійснюватимуть відбір призовників у військкоматах на основі власних критеріїв, для того, щоб направити їх до спецслужби замість Збройних Сил Російської Федерації.

"Для забезпечення цих заходів з високою вірогідністю буде запроваджено нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків з парашутом з літального апарату відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, дружини російських окупантів звернулися з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. У Держдумі РФ відповіли, що їхня служба триватиме до завершення війни.

У ISW інформували, що в Росії для покриття втрат в Україні вирішили полегшити процедуру надання громадянства. Тепер мігранти та іноземці зможуть отримати паспорт РФ лише за місяць. Єдина умова — приєднатися до армії.