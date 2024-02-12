Новий командувач ТРО Плахута розповів, що робив під час повномасштабного вторгнення

Генерал-майор заявив, що раніше обіймав посади заступника командувача спеціальних дій ССО ЗСУ та оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Крім того, він запевняє, що особисто керував обороною міста Куп’янськ.

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Новий командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута, котрий під час Революції Гідності керував силами Внутрішніх військ МВС, перерахував, чим займався після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це йдеться в дописі Командування Сил ТРО.

За словами новопризначеного командувача, він з перших днів повномасштабної війни знаходився на фронті, безпосередньо на передовій, зокрема на складних напрямках.

"Завжди був і залишаюся вірним Українському народові, і для мене найвище завдання — захищати нашу державу і незалежність України у Великій Війні. Впевнений, зможемо досягти Українських цілей — всі разом! Із честю прийняв наказ очолити Сили територіальної оборони ЗСУ Збройних Сил України", — йдеться у дописі.

Крім того, Плахута перераховує посади, які обіймав раніше. Серед них:

посада заступника командувача спеціальних дій ССО ЗСУ;

майже рік виконував обов’язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як стверджує генерал-майор у дописі Командування Сил ТРО, він особисто керував підготовкою та обороною міста Куп’янськ Харківської області, займався підготовкою рубежів оборони та фортифікаційного обладнання, побудовою оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони міста, займався формуванням й підготовкою резервів для операцій на фронті.

"У стислі терміни організовував та здійснював керівництво заходами щодо створення та підготовки резервів ОСУВ Хортиця, ОТУ Лиман, ОТУ Соледар та здійснював керівництво їх діями під час виникнення загроз у визначених смугах оборони. Вдячний усім, хто бʼється заради України в Силах оборони нашої держави! Завжди залишаюся вірним Присязі", — додає Плахута.

ЗМІ дізналися подробиці про нового командувача ТРО Плахуту

Нагадаємо, 11 лютого "Українська правда" повідомила, що новий командувач ТРО Ігор Плахута командував внутрішніми військами під час розгону протестувальників на Майдані Незалежності у 2013 році.

За інформацією медіа, в ніч на 10 грудня 2013 року співробітники правоохоронних органів звільнили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Згодом Плахута, тодішній начальник Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України, заявив, що на розчищення вулиць було направлено майже 400 бійців внутрішніх військ і спецпідрозділу "Беркут". За його словами, "люди в чорному, які прибирали барикади, були працівниками комунальних служб".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувачів Об'єднаних сил, ДШВ і Сил тероборони. Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль, командувачем ДШВ став Ігор Скібюк, а командування Сил тероборони очолив Ігор Плахута.

Крім того, Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який раніше був співробітником Міністерства оборони України.