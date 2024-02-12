"Без цього воювати не зможемо": військовий розповів, скільки людей ще доведеться мобілізувати

За словами командира батальйону "Вовки да Вінчі" Сергія Філімонова, призивати нових бійців необхідно для вибудовування оборони, нарощування озброєння і підготовки особового складу.

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Україні потрібно мобілізувати додатково щонайменше 250 тисяч осіб. Без цього Силам оборони буде нелегко протистояти російським окупантам. Про це повідомив новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов в інтерв'ю виданню ТСН.

"Як перемогти? Зрозуміло, що цього року нам не потрібні активні наступальні дії. Тобто ми повинні, знову ж таки, повторююсь, вибудовувати оборону, повинні вести цю оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад, мобілізувати людей. Нам потрібно мобілізувати 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо", — вважає військовий.

За його словами, мінімальна кількість, яка нам необхідна, становить 250 тисяч осіб.

"І всі повинні розуміти, що зараз є ще підготовлені бійці, є ще люди з досвідом, які воюють, втомилися, їм важко, але вони є", — додав Сергій Філімонов.

Він також підкреслив, що якщо люди зараз підуть мобілізуватися, то їх є кого вчити.

"До них можна зараз потрапити в підрозділ, і вони можуть передати ці знання. Якщо вони загинуть або будуть поранені чи повністю "зітруться", психологічно я маю на увазі, то потім тим людям, яким доведеться йти через рік, умовно, воювати, буде набагато важче", — розповів Сергій Філімонов.

Нагадаємо також, 17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.

9 лютого повідомлялося, що Кабінет міністрів України дозволив цілодобову діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. ТЦК і СП зможуть у будь-який час вести облік призовників, військовозобов'язаних, резервістів, а також транспортних засобів, які можуть бути передані армії в разі мобілізації.