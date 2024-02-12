"Без этого воевать не сможем": военный рассказал, сколько людей еще придется мобилизовать

По словам командира батальона "Волки да Винчи" Сергея Филимонова, призывать новых бойцов необходимо для выстраивания обороны, наращивания вооружения и подготовки личного состава.

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Украине требуется мобилизовать дополнительно не менее 250 тысяч человек. Без этого Силам обороны будет нелегко противостоять российским оккупантам. Об этом сообщил новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов в интервью изданию ТСН.

"Как победить? Понятно, что в этом году нам не нужны активные наступательные действия. То есть мы должны, опять же, повторяюсь, выстраивать оборону, должны вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей. Нам нужно мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем", — считает военный.

По его словам, минимальное количество, которое нам необходимо, составляет 250 тысяч человек.

"И все должны понимать, что сейчас есть еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, устали, им тяжело, но они есть", — добавил Сергей Филимонов.

Он также подчеркнул, что если люди сейчас пойдут мобилизоваться, то их есть кого учить.

"К ним можно сейчас попасть в подразделение, и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется идти через год, условно, воевать, будет гораздо труднее", — рассказал Сергей Филимонов.

Напомним также, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.

9 февраля сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил круглосуточную деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП смогут в любое время вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.