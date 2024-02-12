Снаряди, дрони, РЕБ: Зеленський провів перше засідання Ставки в новому складі

Президент України дав доручення забезпечити армію всім необхідним. Крім того, на Ставці ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

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У понеділок, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки першого засідання Ставки в оновленому складі, де заслухали доповіді командування, представників розвідки, енергетиків та голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Про це очільник держави повідомив у своєму Telegram.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки заслухали доповіді новопризначених головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, а також представників розвідок та командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", — пише президент.

Окрім того, як зазначає Зеленський, заслухали й доповіді енергетиків та голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей.

"Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання", — додає очільник держави.

Президент також наголосив, що на Ставці ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який раніше був співробітником Міністерства оборони України.

У суботу, 10 лютого, голова держави повідомив, що провів наради з військовим керівництвом і погодив кандидатури нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.