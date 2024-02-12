Снаряды, дроны, РЭБ: Зеленский провел первое заседание Ставки в новом составе

Президент Украины дал поручение обеспечить армию всем необходимым. Кроме того, на Ставке приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.

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В понедельник, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах первого заседания Ставки в обновленном составе, где заслушали доклады командования, представителей разведки, энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, на заседании Ставки заслушали доклады новоназначенных главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, а также представителей разведок и командующих оперативно-стратегических группировок войск.

"Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ", — пишет президент.

Кроме того, как отмечает Зеленский, заслушали и доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей.

"Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения", — добавляет глава государства.

Президент также отметил, что на Ставке приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.

Напомним, Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который ранее был сотрудником Министерства обороны Украины.

В субботу, 10 февраля, глава государства сообщил, что провел совещания с военным руководством и согласовал кандидатуры новых заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.