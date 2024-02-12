Візьмуться за школярів: у РФ пропонують відзначати "день вторгнення в Україну"

За задумом окупантів, цього дня школярам мають показувати кадри російського вторгнення. У ЦПД стверджують – метою такої ініціативи є бажання мілітаризувати молодь.

Related video

Депутатка Державної думи РФ Яна Лантратова запропонувала визнати 24 лютого "Днем початку спеціальної воєнної операції" і відзначати його, зокрема у російських школах і дитячих колективах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО у телеграм-каналі.

За пропозицією представниці партії "Справедлива Росія", цього дня в школах і дитячих закладах мають показувати відео про війну або організовувати зустрічі з військовими. На уроках планують розповідати учням історію "спеціальної воєнної операції", її причини, цілі, завдання, а також основні події.

"Російська пропаганда війни й надалі впливає на громадян, зокрема молодь. Спроби спотворення подій та формування мілітарного світогляду — один із ключових елементів російської молодіжної пропаганди з метою поширення загарбницьких наративів", — наголошують в ЦПД.

Останні наративи російської пропаганди

В РФ дедалі частіше почали відключати інтернет під приводом захисту громадян від нібито ударів українських дронів, розповіли у відомстві при РНБО. Після президентських виборів у березні в Російській Федерації можуть взагалі масово відключати всесвітню мережу.

Днями російська пропаганда розпочала масштабну інформаційну кампанію з дисркедитації нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У січні російські пропагандисти заявили про загибель в Україні "найманців" з Франції. За словами французького міністра оборони Себастьяна Лекорню, противник міг розгорнути кампанію з поширенням брехливої інформації через допомогу Парижа Києву.

Так само у січні російська влада почала розповсюджувати фейк про те, що начебто 31 березня припиняються повноваження президента України Володимира Зеленського. Більшою мірою така дезінформація спрямована на росіян.