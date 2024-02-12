Возьмутся за школьников: в РФ предлагают отмечать "день вторжения в Украину"

По замыслу оккупантов, в этот день школьникам должны показывать кадры российского вторжения. В ЦПД утверждают — целью такой инициативы является желание милитаризировать молодежь.

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Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова предложила признать 24 февраля "Днем начала специальной военной операции" и отмечать его, в частности в российских школах и детских коллективах. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО в телеграм-канале.

По предложению представительницы партии "Справедливая Россия", в этот день в школах и детских учреждениях должны показывать видео о войне или организовывать встречи с военными. На уроках планируют рассказывать ученикам историю "специальной военной операции", ее причины, цели, задачи, а также основные события.

"Российская пропаганда войны и в дальнейшем влияет на граждан, в частности молодежь. Попытки искажения событий и формирования милитаристского мировоззрения — один из ключевых элементов российской молодежной пропаганды с целью распространения захватнических нарративов", — отмечают в ЦПД.

Последние нарративы российской пропаганды

В РФ все чаще начали отключать интернет под предлогом защиты граждан от якобы ударов украинских дронов, рассказали в ведомстве при СНБО. После президентских выборов в марте в Российской Федерации могут вообще массово отключать всемирную сеть.

На днях российская пропаганда начала масштабную информационную кампанию по дискредитации нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В январе российские пропагандисты заявили о гибели в Украине "наемников" из Франции. По словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, противник мог развернуть кампанию с распространением лживой информации из-за помощи Парижа Киеву.

Так же в январе российские власти начали распространять фейк о том, что якобы 31 марта прекращаются полномочия президента Украины Владимира Зеленского. В большей степени такая дезинформация направлена на россиян.