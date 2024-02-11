"Советский человек": РФ начала кампанию по дискредитации главкома Сырского, — СНБО

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что даже бессознательная поддержка российской кампании о том, что Александр Сырский является "русским человеком" — это подыгрывание враждебной дезинформации.

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Российская пропаганда начала кампанию по дискредитации главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, навязывая ему образ "советского и русского" человека. Об этом в официальном телеграм-канале в воскресенье, 11 февраля, пишет руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО (ЦПД) Андрей Коваленко.

Цель российской кампании — прежде всего снизить уровень доверия к Вооруженным силам Украины и военному командованию, в частности лично к Александру Сырскому.

"Российские пропагандисты активно ищут родственников (главкома. — Ред.) на России, друзей семьи, друзей молодости, у которых берут нужные комментарии и разгоняют их в информационном пространстве", — обращает внимание руководитель ЦПД.

И добавляет, что очень важно не участвовать в распространении этой враждебной информации через даже непреднамеренное выяснение подробностей, подогревая таким образом нарратив о "русском" человеке. По мнению Коваленко, это прежде всего "игра против себя".

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ЦПД отмечает, что важно помнить:

Сырский долгое время был частью команды Валерия Залужного;

он командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины. Конечно они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против РФ;

команда Сырского состоит из молодых командиров, кадровых военных, которые пошли на повышение. Это является предпосылкой для системных улучшений в ВСУ.

"Эти люди не подведут, я многих из них знаю лично. Поэтому сейчас нужно отличать попытки врага сыграть на возмущении части людей из-за освобождения Залужного от реальности. Нам всем нужен успех страны. Он возможен в единстве", — отметил руководитель ЦПД.

И главное, подчеркнул Коваленко: доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, комментируя назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, отметил в эфире телеканала "Мы Украина", что новый главком хорошо знает потребности ребят на передовой, лично знаком с оперативной обстановкой и ситуацией на фронте.

"Конечно, у него есть колоссальный опыт, который он показал во время проведения Киевской операции, Харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте, где была остановлена и уничтожена одна из самых мощных группировок врага — ЧВК "Вагнер", которая насчитывала 10 бригад", — подчеркнул спикер.

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Напомним, президент отметил, что ожидает от Сырского разработку детального плана действий ВСУ на 2024 год, в частности он должен быть реалистичным и учитывать текущую ситуацию на фронте.

Кроме того, Фокус писал, что 9 февраля министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели первое рабочее совещание. Они говорили о плане действий ВСУ на этот год, а именно о налаживании системы логистики и удовлетворении армии необходимыми потребностями.