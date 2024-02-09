Умеров и новый главком ВСУ Сырский провели первое совещание: о чем говорили

Генерал-полковник Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров обсудили вопросы детального плана действий Вооруженных сил Украины на 2024 год. Отдельное внимание уделили новому роду войск.

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Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Предметом разговора стал детальный план действий Вооруженных сил Украины на 2024 год.

"Чрезвычайно важный вопрос — налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус — на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", — заявил глава оборонного ведомства.

Кроме того, на совещании речь шла о повышении качества обучения, обеспечении учебных центров, подготовке новых инструкторов и учете современного опыта. Отдельное внимание уделили новому роду сил ВСУ — Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное — технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!" — подытожил Умеров.

Напомним, в вечернем обращении 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский выделил приоритетные задачи, которые поставил перед новым главнокомандующим ВСУ.

В пятницу, 9 февраля, Александр Сырский сделал первое заявление после назначения его главкомом ВСУ. Он обратился к бойцам, с которыми служил в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и ОСУВ "Хортица".