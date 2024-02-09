Умєров і новий головком ЗСУ Сирський провели першу нараду: про що говорили
Генерал-полковник Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров обговорили питання детального плану дій Збройних сил України на 2024 рік. Окрему увагу приділили новому роду військ.
Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Предметом розмови став детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік.
"Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів", — заявив очільник оборонного відомства.
Крім того, на нараді йшлося про підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду. Окрему увагу приділили новому роду сил ЗСУ — Силам безпілотних систем.
"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне — технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду!" – підсумував Умєров.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні 8 лютого президент України Володимир Зеленський виділив пріоритетні завдання, які поставив перед новим головнокомандувачем ЗСУ.
У п'ятницю, 9 лютого, Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення його головкомом ЗСУ. Він звернувся до бійців, з якими служив у лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ "Хортиця".