В России могут массово отключить интернет: для чего это Кремлю, — ЦПД

В РФ начали чаще отключать интернет под предлогом защиты граждан от якобы ударов украинских дронов, рассказали в ведомстве при СНБО.

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После президентских выборов в марте в Российской Федерации могут массово отключать интернет. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины в Telegram.

"За последнее время в России все чаще фиксируются отключения интернета под предлогом защиты россиян от ударов украинских БПЛА", — говорится в сообщении.

С 25 по 30 января в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях выключать мобильный интернет. Однако в Центре отметили, что это не помешало беспилотнику поразить предприятие "Невский мазут". Кроме этого, 30 января по всей России был зафиксирован массовый сбой работы интернета.

В Центре противодействия дезинформации считают, что основной причиной перебоев интернета в России может быть проверка механизмов перехода к "суверенному интернету". В частности, Роскомнадзор отчитался об установке в сетях провайдеров "комплекса противодействия угрозам".

Также 17 марта в РФ состоятся "президентские выборы". Пропагандисты заявляли о всенародной поддержке лидера РФ Владимира Путина, однако протесты в Башкирии и Якутии показали уязвимость системы. Поэтому остается высокой вероятность массового отключения интернета в России, чтобы предотвратить возможные протесты и дополнительно "закрутить гайки" после выборов.

Напомним, 30 января возникли массовые сбои в работе интернета в России. Большинство проблем с входом в сеть было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкортостане и Костромской области. По информации Координационного центра доменов .RU/.РФ, поломка была связана с протоколом DNSSEC.

19 января в России произошел масштабный сбой в работе сети мобильного оператора "Билайна". Большинство жалоб поступало из Нижегородской, Самарской областей и Москвы.