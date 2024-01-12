"Выборы Путина": генерал рассказал, может ли Украина сделать "подарок" России

Россияне чувствительны к датам еще с Советского Союза. У Кремля преобладают политические цели над военными, рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

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Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что до президентских выборов в РФ можно делать "подарки" врагу. Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA.

"Можно делать "подарки" России. Они очень чувствительны к датам еще со времен Советского Союза. Мы знаем, как Путин постоянно переносит сроки выполнения тех или иных задач на те или иные знаковые для него даты, поскольку политические цели в Кремле преобладают над военными", — сказал Игорь Романенко.

По его словам, для Украины важно учитывать объективные военные, а не политические обстоятельства. Однако, если эти причины будут совпадать, это также хорошо, поскольку идет военно-политическая борьба, где украинцы используют военные средства для достижения политических целей. Для этого необходимы дополнительные возможности, в частности союзники должны помогать, чтобы Украина могла делать "подарки" Путину.

Романенко рассказал, что после того, как ВСУ начали бить по пусковым российским установкам С-300 в Белгороде и вокруг него, Россия начала заявлять о намерении вынести этот вопрос на международный уровень.

"А нам надо добиваться реализации своих подходов, убеждать Запад (в правильности нанесения ударов по территории РФ — ред.). Для того чтобы мы могли это осуществлять, нам нужно помочь вооружениями, для этого нужны силы и средства. Конечно, хотелось бы, чтобы Запад такую возможность нашел, чтобы такой "подарок" Путину к выборам мы сделали", — добавил он.

Напомним, 9 января представитель 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников рассказал, что враг имеет новый приоритет на Бахмутском направлении. По его словам, оккупанты хотят вернуть под свой контроль Клещиевку и Андреевку.

10 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что жителям Донецка россияне предлагают продуктовые наборы в обмен на поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.