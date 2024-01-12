"Вибори Путіна": генерал розповів, чи може Україна зробити "подарунок" Росії

Росіяни чутливі до дат ще з Радянського Союзу. У Кремля переважають політичні цілі над військовими, розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

Related video

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до президентських виборів у РФ можна робити "подарунки" ворогу. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Можна робити "подарунки" Росії. Вони дуже чутливі до дат ще з часів Радянського Союзу. Ми знаємо, як Путін постійно переносить терміни виконання тих чи інших завдань на ті, чи інші знакові для нього дати, оскільки політичні цілі у Кремлі переважають над військовими", — сказав Ігор Романенко.

З його слів, для України важливо враховувати об'єктивні військові, а не політичні обставини. Проте, якщо ці причини збігатимуться, це також добре, оскільки йде військово-політична боротьба, де українці використовують військові засоби для досягнення політичних цілей. Для цього необхідні додаткові можливості, зокрема союзники повинні допомагати, аби Україна могла робити "подарунки" Путіну.

Романенко розповів, що після того, як ЗСУ почали бити по пускових російських установках С-300 у Бєлгороді та навколо нього, Росія почала заявляти про намір винести це питання на міжнародний рівень.

"А нам треба домагатися реалізації своїх підходів, переконувати Захід (у правильності завдання ударів по території РФ — ред.). Для того, щоб ми могли це здійснювати, нам потрібно допомогти озброєннями, для цього потрібні сили та засоби. Звичайно, хотілося б, щоб Захід таку нагоду знайшов, щоб такий "подарунок" Путіну до виборів ми зробили", — додав він.

Нагадаємо, 9 січня речник 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков розповів, що ворог має новий пріоритет на Бахмутському напрямку. З його слів, окупанти хочуть повернути під свій контроль Кліщіївку та Андріївку.

10 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що мешканцям Донецька росіяни пропонують продуктові набори в обмін на підтримку кандидатури Володимира Путіна на президентських виборах.