"Подарунок" до виборів: у ЗСУ розповіли, що окупанти готують на фронті для Путіна (відео)
Російське командування поставило задачу своїм бійцям захопити населений пункт, щоб продемонструвати здатність десантури "здобувати перемогу". Також ЗС РФ намагаються окупувати вже звільнені села.
У російських загарбників на Бахмутському напрямі з’явився новий пріоритет. Ворожі бійці прагнуть захопити один населений пункт до президентських виборів у РФ. Про це в ефірі телемарафону 9 січня розповів речник 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.
З його слів, нині ворог зосередив зусилля на спробах повернути під свій контроль звільнені Кліщіївку та Андріївку. Ці населені пункти контратакують з різних напрямів. Також ЗС РФ намагаються просуватись в напрямку Богданівки та Хромового.
"І в них з’явився ще один пріоритет до виборів їхнього (Володимира, — ред.) Путіна — це Іванівське", — зазначив Калашніков.
Військовий уточнив, що відповідну задачу окупантам поставило командування. На захоплення цього села РФ кинула цілу 11 десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде, яка виходила на відновлення.
"Вони хочуть показати Путіну, що їхня десантура може здобувати перемогу без залучення інших підрозділів", — передав речник.
Також ЗС РФ намагаються тримати під вогневим контролем дорогу до Часового Яру. Військовослужбовець пояснив, що вона є логістичною артерією для українських військ.
Загалом окупанти на Бахмутському напрямі нині менше атакують живою силою з залученням важкої техніки. Проте ворожа артилерія працює і вдень, і вночі.
"Якщо дозволяє погода, ворог також застосовує й авіацію, тобто скидає на нас свої керовані авіаційні бомби. Ситуація залишається контрольованою, але напруженою і досить таки небезпечною", — підсумував Калашніков.
Нагадаємо, офіцер ЗСУ Тарас Березовець перелічив п’ять напрямів, на яких тисне ворог. Він також підтверджував, що ЗС РФ готуються до президентських виборів у країні-агресорці.
Український командир "Крим" розповів, що оцінює ситуацію під Бахмутом як важчу за битву на Авдіївському напрямі. Проте, з його слів, ЗС РФ мають деяку проблему з особовим складом.