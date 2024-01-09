"Цілий полковник заводить людей на позиції": командир розповів, яка проблема є у ЗС РФ

Командир "Крим" зазначив, що раніше на позиціях ловили "вагнерівців" без броні та з один автоматом. Тепер під Бахмутом, за оцінкою військового, важче, ніж на Авдіївському напрямі.

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Командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю. "Крим" розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі та проблему у російському війську. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у виданні "Українська правда" 9 січня.

Військовий підтвердив, що окупанти також мають проблему з особовим складом. Валід пояснив, що його взвод має доступ до перехватів, тож він знає, про що між собою спілкуються бійці ЗС РФ.

"У них начальник зв'язку бригади заводить людей на позиції, цілий полковник. Це показує те, що з людьми у них дуже важко", — підкреслив він.

Про ворожі дрони

Командир зазначив, що у ЗСУ вже звикли до переваги росіян в артилерії, але з початку осені виникла ще одна небезпека. Тепер ворожі дрони просто "не сідають".

"Такого раніше, коли ми на той напрямок заходили, не було", — підкреслив Валід.

З його слів, раніше на позиціях ловили найманців ПВК "Вагнер", які були вдягнені у цивільний одяг та озброєні лише одним автоматом з двома магазинами. "Вагнерівці" воювали, не маючи навіть бронежилетів.

"І вони бігали без нічого по полю, але бігали дуже швидко, тому що вони були легкі. А зараз ми майже не вилазимо з нір, тому що дрони висять постійно і роблять скиди", — розповів військовослужбовець.

Він пояснив, що тактику нір бійці "Вагнера" перейняли це з Сирії — так обороняють пустелі.

"Вони там цього навчилися, а ми навчилися в них. Ми чомусь у них вчимося, вони чомусь вчаться в нас. Так це працює", — додав розвідник.

Про ситуацію під Бахмутом

"Крим" заявив, що через рік боїв на Бахмутському напрямі українські війська займають ті ж позиції, на яких стояли, коли зайшли.

"Може, трошки лівіше або трошки правіше. Але лінія та сама", — уточнив він.

Командир пояснив, що в якийсь момент ворогу вдалося відсунути захисників, але впродовж літа позиції знову відбили.

"Зараз вони знову нас давлять. Важко", — зазначив розвідник.

Він припустив, що під Бахмутом нині навіть важче, ніж під Авдіївкою. ЗС РФ докладають зусиль, щоб відсунути українські війська якомога далі.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ЗС РФ поновили штурми на Куп’янському напрямі.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів, що російські окупанти тиснуть одразу на п’яти напрямах. З його слів, ворожим бійцям вже встановили дедлайн.