Гречка за "патріотизм": у Донецьку за підписи на підтримку Путіна пропонують їжу (фото)

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, СМС-ки розсилає так зване "Міністерство праці та соціальної політики "ДНР".

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Мешканці окупованого Донецька отримують СМС-розсилку, у якій росіяни пропонують продуктові набори в обмін на підпис на підтримку кандидатури Володимира Путіна на прийдешніх президентських виборах. Про це 10 січня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, розсилка надходить від "уряду" і партії "Єдина Росія".

"Немає того дна, яке не може героїчно пробити р*сня", — написав Андрющенко.

Судячи з опублікованого фото повідомлення, роздає продуктові набори так зване "Міністерство праці та соціальної політики "ДНР" на вулиці Зайцева, 46Д.

"Якщо ви вже встигли проявити свій патріотизм і підтримати своїм підписом нашого президента Путіна Володимира Володимировича, тоді вам призначено соціальну допомогу у вигляді продуктових наборів для всієї сім'ї <...> Наше міністерство, партія "Єдина Росія" і сам президент дякують вам за вашу громадянську позицію", — ідеться в СМС-розсилці.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, 2 січня Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі росіяни облаштували військову базу посеред цивільної забудови.

Також нагадаємо, 10 січня Андрющенко вказав на те, що російські окупанти використовують цивільні вантажівки — криті фури — у складі військової колони в Маріуполі.