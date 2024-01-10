Гречка за "патриотизм": в Донецке за подписи в поддержку Путина предлагают еду (фото)

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, СМС-ки рассылает так называемое "Министерство труда и социальной политики "ДНР".

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Жители оккупированного Донецка получают СМС-рассылку, в которой россияне предлагают продуктовые наборы в обмен на подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на грядущих президентских выборах. Об этом 10 января сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, рассылка приходит от "правительства" и партии "Единая Россия".

"Нет того дна, которое не может героически пробить р*сня", — написал Андрющенко.

Судя по опубликованному фото сообщения, раздает продуктовые наборы так называемое "Министерство труда и социальной политики "ДНР" на улице Зайцева, 46Д.

"Если вы уже успели проявить свой патриотизм и поддержать своей подписью нашего президента Путина Владимира Владимировича, тогда вам положена социальная помощь в виде продуктовых наборов для всей семьи <…> Наше министерство и, партия "Единая Россия" и сам президент благодарят Вас за вашу гражданскую позицию", — говорится в СМС-рассылке.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, 2 января Андрющенко сообщал, что в Мариуполе россияне обустроили военную базу посреди гражданской застройки.

Также напомним, 10 января Андрющенко указал на то, что российские оккупанты используют гражданские грузовики — крытые фуры — в составе военной колонны в Мариуполе.