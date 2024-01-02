"Живой щит": в Мариуполе оккупанты обустроили базу возле многоэтажки, — Андрющенко (фото)

По словам советника мэра оккупированного города, захватчики обнесли забором территорию вблизи гражданского здания и выставили там охрану.

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Во временно оккупированном Мариуполе россияне обустроили военную базу посреди гражданской застройки. Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его информации, враг обнес забором территорию вблизи многоэтажки, которая находится посреди уцелевшего жилого квартала города.

Кроме того, там оккупанты выставили охрану и начали обустраивать локацию под военные нужды.

"Целая многоэтажка вплотную к другим гражданским сооружениям. Уже обнесено забором, выставлена охрана и начинается обустройство под военные нужды. Тактика "живого щита" в действии", — отмечает Андрющенко.

Тактика "живого щита" РФ

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал, что российские военные перешли к динамичному перемещению своих военных и складов боеприпасов в пределах временно оккупированного города Мариуполь из-за системного срабатывания ПВО. При этом захватчики привлекают гражданских, размещаясь в кварталах, где проживают люди.

"В приоритете Приморский район из-за высокого количества бывших общежитий среди гражданской застройки. Опять активное использование тактики "живого щита", — рассказывает Андрющенко.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что в Мариуполе российские военные в очередной раз отравились алкогольными напитками. Состояние отравления у военных РФ разное — кто-то погиб, а у кого-то только диарея.

Между тем в сентябре партизаны в Мариуполе писали, что всего во временно оккупированном городе от рук подполья отравился 21 россиянин, 5 из них погибли.