"Це реально": Польща може отримати ядерну зброю за програмою НАТО

За словами відставного польського генерала Ярослава Крашевського, Варшава розглядає це як пріоритетне завдання на найближчі роки, особливо з огляду на посилення військової могутності Росії та бойових дій в Україні.

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Можливість Польщі отримати статус ядерної держави та розмістити ядерну зброю на своїй території вперше за багато років стає реальною. Цей сценарій може здійснитися в рамках програми Nuclear sharing, яка передбачає розміщення ядерних боєприпасів США на території країн НАТО. Про це заявив польський генерал у відставці Ярослав Крашевський в інтерв'ю радіо RMF24.

Крашевський зазначив, що Варшава розглядає це як пріоритетне завдання на найближчі роки, особливо у світлі посилення військової могутності Росії та бойових дій в Україні.

"Я вважаю цей сценарій цілком реальним. Ті, хто володіє ядерним потенціалом, мають дуже високий рівень безпеки. Зазвичай такі держави не піддаються нападу, і можливість якихось дій, спрямованих на те, щоб спричинити локальну кризу, навіть не розглядається. Саме тому я розглядаю володіння таким арсеналом як виклик на найближчі кілька років", — сказав генерал Крашевський.

Польща висловила бажання отримати ядерний арсенал ще 2023 року, і НАТО розглядає таку можливість. Наразі Сполучені Штати зберігають тактичну ядерну зброю в Європі та Туреччині.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв продовжує погрожувати ядерною зброєю. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), ймовірно, частково це спрямовано на те, щоб стримати західну допомогу Україні.

Раніше також повідомлялося, що російська влада вирішила впровадити в навчальні програми шкіл предмет під назвою "Основи безпеки і захисту Батьківщини", який готуватиме школярів старших класів до можливої ядерної війни.