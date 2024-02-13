Залізний мур окупантів на Донбасі: що таке "цар-потяг" і чи може він завадити ЗСУ

Для "цар-потяга" окупанти використали 2100 залізничних вагонів українського виробництва, які поцупили в депо на окупованих територіях.

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Упродовж 9 місяців російські окупанти на Донбасі будували незвичну оборонну лінію з використанням залізничних вагонів. Вона тягнеться на 30 км від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Цю конструкцію вже охрестили "цар-потягом". Із чого вона складається та чи стане на заваді просуванню ЗСУ, пише "Телеграф".

Для "цар-потяга" окупанти використали 2100 залізничних вагонів українського виробництва, які поцупили в депо на окупованих територіях. Супутникові знімки свідчать, що конструкція складається з різнотипних вагонів, які раніше використовувалися для перевезення вугілля та металу.

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Видання з покликанням фахівців і військових пише, що зрушити з місця "цар-потяг" технічно неможливо, але водночас він не монолітний, а поділений на 7 секцій. Найдовша з них сягає 8,5 км, найкоротша — 1 км.

"На супутникових знімках видно, що потяг складається з різнотипних вагонів. Найбільше там звичайних напіввагонів. Також є криті вагони, платформи, рефрижератори, трохи цистерн. Усі ці вагони — українські, на них точно можна побачити позначку УЗ", — каже військовий і залізничник Ігор.

Конструкція скріплена гальмівними башмаками, але в ній є й місця для проїзду техніки.

"Цар-потяг" на карті DeepState

Загальна маса "цар-потяга" може складати понад 50 тисяч тонн. У майбутньому ця оборонна споруда може стати серйозною перешкодою для українських військ.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі на Донеччині в ЗС РФ не задався ранок 13 лютого. У місце розташування окупантів стався приліт.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку окупанти пішли на штурм і цілим підрозділом здалися в полон ЗСУ.