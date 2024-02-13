Железная стена оккупантов на Донбассе: что представляет собой "царь-поезд" и может ли он помешать ВСУ

Для "царь-поезда" оккупанты использовали 2100 железнодорожных вагонов украинского производства, которые украли в депо на оккупированных территориях.

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В течение 9 месяцев российские оккупанты на Донбассе строили необычную оборонительную линию с использованием железнодорожных вагонов. Она тянется в 30 км от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Эту конструкцию уже окрестили "царь-поездом". Из чего она состоит, и станет ли помехой продвижению ВСУ, пишет "Телеграф".

Для "царь-поезда" оккупанты использовали 2100 железнодорожных вагонов украинского производства, которые украли в депо на оккупированных территориях. Спутниковые снимки свидетельствуют, что конструкция состоит из разнотипных вагонов, которые ранее использовались для перевозки угля и металла.

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Издание со ссылкой специалистов и военных пишет, что сдвинуть с места "царь-поезд" технически невозможно, но между тем в то же время он не монолитный, а разделен на 7 секций. Самая длинная из них достигает 8,5 км, самая короткая — 1 км.

"На спутниковых снимках видно, что поезд состоит из разнотипных вагонов. Больше всего там обычных полувагонов. Также есть крытые вагоны, платформы, рефрижераторы, немного цистерн. Все эти вагоны — украинские, на них точно можно увидеть отметку УЗ", — говорит военный и железнодорожник Игорь.

Конструкция скреплена тормозными башмаками, но в ней есть и места для проезда техники.

"Царь-поезд" на карте DeepState

Общая масса "царь-поезда" может составлять более 50 тысяч тонн. В будущем, это оборонительное сооружение может стать серьезным препятствием для украинских войск.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области у ВС РФ не задалось утро 13 февраля. В место расположения оккупантов произошел прилет.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении оккупанты пошли на штурм и целым подразделением сдались в плен ВСУ.